هوس عمليات التجميل| برع فيها القدماء المصريون.. قصة صديقتين تشوهت إحداهما والأخرى فارقت الحياة.. قائمة بمشاهير عرب ارتبطت أسماؤهم بها.. والحكم الشرعي في إجرائها

الهدف الأساسي من عمليات التجميل هو تغير الشكل وتحسينه؛ وذلك لتعزيز ثقة الشخص بنفسه وتقديره لذاته، وحاليا أصبح باستطاعة أي شخص إجراء جراحة تجميلية في أي جزء من الوجه أو الجسم، ولا بد من التفريق بين الحاجة إلى العناية بالمظهر والحفاظ على نضارة الوجه، وبين الهوس بعمليات التجميل والرغبة في تغيير الشكل أو التشبّه بأحد المشاهير”.

تاريخ عمليات التجميل

تُعتبر مصر الحضارة الثانية عالميًا من حيث معرفتها بعمليات التجميل بعد الهند مباشرة، وتحدثت البرديات عن قدماء المصريين أنهم قاموا بعملية ترميم الأنف المكسور، أما بالنسبة لعمليات التجميل بمصر في زمننا المعاصر فهي أيضًا تأتي في المركز الثاني عربيًا بعد عمليات التجميل في لبنان من حيث توقيت البدء، لكن من حيث درجة التطور فهي متراجعة قليلًا، فمراكز التجميل ببعض الدول الخليجية مثلًا تفوق مراكز التجميل في مصر تقدمًا والأمر هنا يتعلق بفارق الإمكانيات لا الخبرة.

عمليات التجميل لجميع شرائح المجتمع

وعلى مدار أعوام طويلة، ارتبطت جراحات التجميل بشريحة بعينها، هم المشاهير ونجمات هوليود فقط، ولكن مع مرور الوقت وانفتاح العالم، وذلك بسبب الشبكة المعلوماتية، تغيرت معالم معادلة عمليات التجميل وبدأ يظهر وجه آخر للسوشيال ميديا، التقليد الأعمى، ليس فقط للمشاهير، ولكن مواكبة لمعايير الجمال العالمية، سعيًا للوصول لأعلى درجات الجمال، دون الوعى بحقيقة احتياجهم لمثل هذه الإجراءات التجميلية من عدمه.

انتشار عمليات التجميل

واستغل الدخلاء على هذا التخصص، حب الناس لخوض عمليات التجميل والهوس بالمظهر الجميل والحسن، وباتوا يمارسون أبشع أنواع الغشّ، وقد رافقها قلق من انتشار عمليات التجميل من دون ترخيص. وتطرح هذه الظاهرة أكثر من تساؤل حول دوافع الناس إلى التشبه بغيرهم، برغم أنهم لا يحتاجون إلى التغيير؟ وهل تُغيّر فعلًا هذه الممارسة حياة الأشخاص أم أنها تنقلب إلى معاناة صحية ونفسية؟ وهل هناك أي نية من السلطات المعنية لتنظيم هذا القطاع الذي يُعدّ وجهةً لجذب السياح الأجانب؟

نتيجة صادمة

كان للصديقتين صوفي ودانييل حلم الحصول على جسم رشيق واعتقادًا منهما أن الحلم سيتحقق بمجرد إجراء جراحة تجميلية، إلا أن النتيجة كانت صادمة للغاية، وفي غضون 48 ساعة من إجراء العمل الجراحي ماتت صوفي وستبقى دانييل مشوهة مدى الحياة، وفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية.

وفي تفاصيل الحادثة، اختارت صوفي، 34 عاما، ودانييل، 32 عاما، عيادة في إسطنبول على أمل إجراء عمليات شد البطن وشفط الدهون بسرعة وسهولة.

انهارت صوفي، وهي أم لطفلين، وتوفيت بعد يومين من الجراحة، بينما تعاني دانييل من جرح إنتاني مؤلم للغاية في بطنها.

وقالت دانييل: "أعلم الآن أن السفر للخارج لإجراء جراحة رخيصة ببساطة لا يستحق كل هذا العناء، أنا ممتنة لبقائي على قيد الحياة".

وأعلنت صوفي لأول مرة عن خططها للتوجه إلى الخارج لإجراء الجراحة في يناير 2022 ووعدت عائلتها بأنها ستجري الكثير من الأبحاث.

على الرغم من اعتراضات والدتها ساندرا، حجزت صوفي عمليتها لشهر مارس وتوجهت إلى تركيا مع دانييل.

بعد قراءة المراجعات في مجموعات متخصصة على "فيسبوك"، كان لدى الأصدقاء انطباع بأن إجراء الجراحة هناك سيوفر لهم رعاية أفضل من تلك الموجودة في المملكة المتحدة.

وتقول شقيقة صوفي أن أختها شعرت بالأمان لأنه قيل لها إن "الجراح ماهر للغاية، لقد كانت متحمسة حقا للذهاب وإنجاز العملية".

أشهر عمليات التجميل شيوعًا

يقدم الكثيرون إلى الإقدام على عمليات التجميل للحصول على مظهر مناسب ما يزيد شعورهم بالرضا والثقة بالنفس، وقد يلجأ لها البعض بسبب بعض المشكلات الطبية والتي تتسبب في الكثير من الأعراض المؤلمة والمزعجة.

وتستعرض جريدة «البوابة نيوز» خلال التقرير التالي أشهر عمليات التجميل، وفقًا لـ تقرير الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل.

العدد الإجمالي لعمليات التجميل في عام 2020 كان أقل مما كان عليه في عام 2019 ولا تشكل هذه الإحصائيات صدمة كبيرة حيث إن الصناعة عانت من إغلاق أثناء الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، ولكن في عام 2022 زادت عدد عمليات التجميل مرة أخرى بعد عودة الحياة لشكلها الطبيعي.

تشكّل عمليات تحسين الوجه وجراحة الأنف وجراحة الجفن وتكبير الثدي وعمليات شد البطن لإزالة الثدي للرجال وشفط الدهون أكثر إجراءات الجراحة التجميلية شيوعًا في السنوات الأخيرة ومن المتوقع أن تحافظ على شعبيتها في العام الجديد، وجاءت بعض العمليات الأكثر على القائمة، نستعرضها بالترتيب من الأكثر إلى الأقل.

عملية تجميل الأنف

احتلت عمليات تجميل الأنف مكانتها في قائمة إجراءات الجراحة التجميلية في السنوات الأخيرة وكذلك في العام الحالي، عملية الأنف تعيد تشكيل الأنف لتبدو أكثر تناسقًا مع شكل الوجه، كما يمكن إجرائها لتصحيح انحراف الحاجز الأنفي وتحسين قدرة المريض على التنفس.

جراحة الجفن

غالبًا ما يسعى الأشخاص الذين يسعون إلى تجميل الجفن إلى الظهور بمظهر أصغر سنا، غالبًا ما يكون الجلد الرقيق للجفون متدلى مع التقدم في السن بالإضافة إلى الأكياس والتجاعيد التي تظهر تحت العين.

المصطلح الطبي لجراحة الجفن هو رأب الجفن، يعتبر هذا النوع من الجراحة هو الأكثر شيوعًا بين الأنواع الأخرى من الإجراءات الأخرى التي تحسن من مظهر التجاعيد والتغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، ولكن يمكن اعتبار جراحة الجفن إجراءً طبيًا أيضًا في بعض الحالات على سبيل المثال إذا كان الجلد المترهل حول الجفن يضعف الرؤية.

شد الرقبة

وتعد الرقبة من أكثر المناطق التي يظهر عليها التقدم في السن وتظهر عليها آثار الترهل والتدلي، ويقوم جراحو التجميل بشد عضلات الرقبة لمنح المرضى رقبة أصغر سنًا مما ينعكس على المظهر الجمالي الكلي.

شد الوجه

عملية شد الوجه أو استئصال تجاعيد الوجه تعمل على شد جلد الوجه لتقليل ظهور التجاعيد التي تسببها الشيخوخة، وتنعيم ثنايا الجلد، وتعد تلك الجراحة أكثر شيوعًا نظرًا لنتائجها الجيدة مقارنة بالإجراءات الأخرى.

تكبير الثدي

الهدف من عملية تكبير الثدي هو جعل الثديين أكبر وأكثر تناسقًا باستخدام الغرسات والتي يتم زرعها بمقاسات ومعايير محددة تناسب كل شخص، بالإضافة إلى الأحجام المختلفة هناك أيضًا أنواع مختلفة من الغرسات من المهم معرفة الفروق بين غرسات السيليكون والمحلول الملحي قبل الخضوع لعمليات تكبير الثدي.

شد الثدي

هناك العديد من الخيارات المختلفة عندما يتعلق الأمر بشد الثدي، يعتمد اختيار الإجراء الصحيح على جسم المريض والشكل العام الذي يبحث عنه، اعتمادًا على حجم الثدي ومرونة الجلد وعدد من المتغيرات الأخرى.

تصغير الثدي

يمكن للثدي الكبير جدًا أن يسبب مشاكل في الكتف والظهر والرقبة، وتتم عملية تصغير الثدي عن طريق إزالة أنسجة من الثدي والدهون والجلد كذلك.

علاج التثدي

تُعرف الحالة التي تتسبب في تضخم الثدي عند الذكور باسم التثدي وتحدث نتيجة العوامل الوراثية وخلل الهرمونات، وتهدف تلك العملية إلى تصغير حجم الثدي لدى الرجال المصابين بالتثدي.

شفط الدهون

شفط الدهون هي عملية جراحية تستخدم أسلوب الشفط لإزالة الدهون المتراكمة في أجزاء معينة من الجسم مثل البطن والوركين والذراعين، لا تناسب تلك العملية جميع الراغبين في التخلص من الوزن ولكن تناسب لمن يتمتع بوزن مقارب للطبيعي ولكن يعاني من تكتل الدهون العنيدة والتي لا تستجيب للدايت والرياضة في منطقة بعينها.

شد البطن

يتضمن إجراء تلك الجراحة التجميلية إزالة الجلد الزائد وشد عضلات منطقة البطن، وتعمل على تغيير شكل البطن عن طريق قص الجلد الزائد وشد العضلات للحصول على مظهر مسطح للبطن والتخلص من الترهلات.

تقرير دولي يرصد عدد جراحات التجميل

رصد تقرير دولي عدد عمليات التجميل التي أُجريت في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ حوالي 11.36 مليون عملية جراحية تجميلية خلال عام 2019.

وبحسب التقرير الصادر عن «الجمعية الدولية لجراحة التجميل»، فإن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 7.1 في المائة عن عام 2018، وزيادة بنسبة 20.6 في المائة عن عام 2015، كما وثق التقرير نحو 13.6 مليون إجراء تجميلي -غير جراحي- آخر حول العالم في عام 2019.

ترتيب الدول وفقا لجراحات التجميل

ورتب التقرير الدول التي توفرت عنها بيانات موثوقة، وفقًا لعدد الجراحات بها؛ حيث جاءت البرازيل في مقدمة الدول صاحبة أكبر عدد لجراحات التجميل، بحوالي 1.49 مليون عملية جراحية تجميلية (13.1 بالمائة).

في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعدد 1.35 مليون عملية جراحية تجميلية (11.9 بالمائة)، إذ جاءت جرحات تكبير الثدي في المرتبة الأولى، تليها جراحات شفط الدهون ثم شد البطن.

بينما حلّت المكسيك في المرتبة الثالثة بـ 580.695 عملية جراحية (5.1 بالمائة)، وروسيا رابعًا بـ 486.152 جراحة (4.3 بالمائة)، والهند جاءت في المركز الخامس بعدد 394.728 عملية جراحية (3.5 بالمائة).

في الوقت الذي جاءت فيه تركيا في المركز السادس بعدد جراحات تجميلية وصل إلى 351.930 (3.1 بالمائة)، وألمانيا في المرتبة السابعة بعدد 336.244 عملية جراحية (3 بالمئة)، وحلّت إيطاليا في المركز الثامن عالميًا بعدد جراحات تجميلية وصل إلى 314.432 (2.8 بالمائة).

وبحسب التقرير الدولي، كانت أكثر العمليات المرغوبة هي عملية تكبير الثدي، إذ قارب عددها 1.8 مليون عملية على مستوى العالم خلال عام 2019، أيّ 15.8 في المئة من إجمالي الجراحات التجميلية.

بينما كانت عملية شفط الدهون هي ثاني أكثر العمليات شيوعًا، حيث تم إجراؤها 1.7 مليون مرة، وجاءت جراحة الجفن في المرتبة الثالثة بأقل من 1.3 مليون عملية.

في ذات الوقت، اقتربت عمليات تجميل الأنف من مليون جراحة (8.1 بالمائة)، وبلغ عدد عمليات شد البطن 820.890 جراحة تجميلية (7.2 بالمائة).

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو الإحصاء الأخير المعلن من قبل« الجمعية الدولية لجراحة التجميل»، فيما تعكف الجمعية حاليًا على إعداد المسح الخاص لجراحات التجميل لسنة 2020.

مشاهير عرب خضعوا لعمليات تجميل الأنف

يعتبر الأنف العضو الأكثر بروزًا في الوجه، لذلك تقع العين عليه تلقائيًا عند النظر إلى الوجه، هذا الأمر جعل الجميع يحلم بالحصول على أنف صغير متناسق خالٍ من أي عيوب خلقية من أجل أفضل إطلالة جذابة ووجه جميل لا يقاوم، يزداد هذا الامر بالنسبة للنجوم والمشاهير نظرًا لأنهم أشخاص مهمين في المجتمع يظهرون في الكثير من المناسبات العامة والخاصة، وبالتالي يجب أن يكون مظهرهم جذاب، نقدم فيما يلي على تجميلي صور لمشاهير العرب قبل وبعد عملية تجميل الأنف تابعونا..

قديمًا، كان النجوم يهتمون ببشرتهم من خلال الذهاب إلى صالونات التجميل ووضع بعض الماسكات لأن عمليات التجميل لم تكن منتشرة بهذا الشكل، وحتى بعد أن انتشرت في الدول الأوروبية كانت بالنسبة للنجوم العرب أمرًا غريبًا ولا يجرؤون على القيام به، ولكن مرور الوقت اقبل النجوم على القيام بالعديد من عمليات التجميل وخاصة عملية تجميل الأنف، وبدأت تنتشر صورالممثلات قبل وبعد تجميل الأنف، وكانت النتائج مذهلة مما دفع الجميع للإقبال عليها.

من المعروف أن عمليات التجميل تحدث تغير كبير في شكل النجوم، والدليل على ذلك الفرق الواضح بين صور ممثلات قبل وبعد تجميل الأنف على سبيل المثال، يرى البعض أن هذه العمليات سيئة للغاية لأنها تخفي معالم الوجه الحقيقية، بينما يعتبرها البعض الآخر وسيلة للوصول إلى الجمال المتكامل والتخلص من العيوب التي تجعل شكل الوجه غير جذاب.

المطربة أحلام



تأتي النجمة الإماراتية أحلام على رأس قائمة المشاهير العرب الذين قاموا بعملية تجميل الأنف، حيث كانت تمتلك أنفًا كبيرًا وبارزًا يتوسط وجهها، حاولت كثيرًا التقليل من حجمه من خلال أدوات المكياج ولكنها فشلت في ذلك، فلجأت إلى عملية تنحيف وتصغير الأنف للحصول على أنف صغير متناسق مع ملامح وجهها، ونجحت بالفعل في تحقيق ذلك.

المطربة شيرين عبد الوهاب

لم تعترف النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بإجراء عملية تجميلية في الأنف، إلا أن الكثير من الصحف والمواقع الالكترونية نشرت لها صورًا ضمن مشاهير العرب قبل وبعد عملية تجميل الأنف، وأكدوا أنها خضعت لأكثر من عملية في الأنف بالإضافة إلى عمليات أخرى في الوجه، حتى أصبحت بهذا الجمال.

المطربة أصالة نصري



لم تتحدث الفنانة السورية أصالة عن عمليات التجميل التي خضعت لها، ولكن صورتها كانت ضمن البوم صور بعنوان "الفنانات بعد عملية تجميل الأنف"، حيث خضعت أصالة لعملية تصغير وتنحف الأنف، ومنذ وقت قصير ظهرت في أحد اللقاءات التليفزيونية وقالت أنها خضعت لأكثر من عملية تجميل في الوجه كان من ضمنهم عملية تصغير الأنف، وأشارت إلى أنها كانت منزعجة من شكل أنفها، وأكدت أنها لا تنكر إجراء عمليات تجميلية لأنها ليست أمر سيئ كما يراه البعض، ولكنها محاولة للبقاء جميلة ومشرقة وذات إطلالة مختلفة وجذابة.

المطربة نجوى كرم



خضعت نجمة الأغنية اللبنانية نجوى كرم إلى عملية تصغير الأنف، حيث كانت تمتلك أنف كبير إلى حدًا ما، وعلى الرغم من أن ملامح وجهها كبيرة إلا أن الأنف لم يكن متناسق معهم، لذا قررت اللجوء إلى عمليات التجميل للتخلص من هذا العيب. ترددت كثيرًا في البداية ولكنه بعد أن رأت صور ممثلات قبل وبعد تجميل الأنف وتأكدت من نتائجها الجيدة، قررت الخضوع لها.

المطربة نانسي عجرم



كانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، تعاني من بعض عيوب الوجه، وقررت إجراء بعض عمليات التجميل قبل الظهور الأول لها في الفيديو كليب الشهير" أخاصمك آه"، والذي أحدث ضجة كبيرة في ذلك الوقت، ولكن الجمهور لا يخفى عليه شئ، حيث تمكن البعض من الحصول على صور لها قبل عمليات التجميل مما عرضها للكثير من الانتقادات لأن عمليات التجميل غيرت من شكلها تمامًا، ولم تنكر نانسي قيامها بأكثر من عملية تجميلة حيث أكدت خلال أحد اللقاءات التليفزيونية أنها أجرت حوالي 6 عمليات تجميل، وأشارت إلى أن الهدف منها كان الحصول على جمال ملفت وجذاب.

المطربة أنغام



النجمة المصرية أنغام ضمن الممثلات اللاتي خضعن لعمليات تجميل الأنف، حيث كانت تمتلك أنفًا كبيرًا وفيه إعوجاج بسيط، لذلك قامت بعملية تنحيف الأنف وعدلت هذا الاعوجاج، وأصبحت تمتلك أنفًا جميلًا وصغيرًا خال من العيوب، الأمر الذي جعلها تشعر بالثقة على حد قولها.

الحكم الشرعي لعمليات التجميل

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن «حكم الشرع في إجراء عمليات التجميل ؟، وذلك عبر صفحتها على «الفيس بوك»، موضحة أن عمليات التجميل إن كانت لعلاج مرض معين كإعادة العضو المصاب لوضعه الطبيعي أو لإزالة تشوهات، وكان هذا إقرار من الطبيب فهذا جائز ولا حرج في ذلك، أما عن عمليات التجميل التي تجرى لغاية التجميل فقط دون داعٍ فهذا لا يصح.

- عمليات التجميل إذا كانت للعلاج فجائزة

وعن عمليات التجميل البسيطة، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن العمليات التجميلية ما كان منها للعلاج كإزالة عيب خَلقي أو طارئ، أو تخفيف آثار الشيخوخة، أو حاجة التزيين، فلا حرج فيها؛ فعن عرفجة ابن أسعد قال: «أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» رواه الترمذي وغيره، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب لما فيه من إزالة الأذى، ولم ينكر عليه اتخاذ الفضة لما فيه من إزالة العيب.

- حكم عمليات التجميل

واستشهدت دار الإفتاء بقول الإمام العيني رحمه الله: «ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت: إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره، وفي لفظ إن كان للزوج فافعلي، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرًا».

وأضافت دار الإفتاء المصرية: «أما العمليات العابثة بما ليس بحاجة ولا ضروري فحكمها التحريم؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلّمَ: «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» رواه مسلم.

- حكم استخدام البوتكس في التداوي

وأشارت «الإفتاء» إلى أن استخدام «البوتكس» في التداوي والعلاج -إن لم يلحق ضررًا بالمحَقُون- جائزٌ شرعًا، ولا حرج في استعماله من أجل تحسين الشكل والمظهر وإزالة التشوهات والأضرار النفسية والحسية الناتجة عن الأعمال الشاقة، أو التقدم في السن أو الأمراض المختلفة أو آثار الإعاقة ما دامت هذه التغييرات حاجية أو اقتضتها الأسباب العلاجية، والرجل كالمرأة في ذلك، شريطة ألا يتضمن ذلك تدليسًا.

وأكدت أنه قد تقرر شرعًا أن تغيير الخِلْقَة بغرض التدليس والكذب والتغرير حرامٌ يأثم به فاعله، ويجوز للمرأة المتزوجة استخدامه في طلب الجمال والحسن إذا أذن لها زوجها وبعد مراجعة الطبيب المختص، بل هو مستحبٌّ في حقِّها ما دامت تبتغي من ذلك التجمل والتزين للزوج.