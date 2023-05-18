إيطاليا ترسل مدمرة صاروخية إلى ساحل بولندا

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، أن إيطاليا سترسل مدمرة صاروخية إلى ساحل بولندا، لتعزيز الدفاع المضاد للطائرات والصواريخ على الساحل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال وزير الدفاع الإيطالي ماريوس بلاشتاك: "إنني مسرور جدا بقرار وزير الدفاع الإيطالي. ستصل قريبا مدمرة صاروخية بأسلحة قوية مضادة للطائرات ومضادة للصواريخ. ستعزز الدفاع الجوي والصاروخي للساحل البولندي".

ومن الجدير ذكره، أنه في الآونة الأخيرة، وقعت عدة حوادث في المجال الجوي البولندي.

وفي 27 أبريل، أفادت السلطات البولندية بأنه تم العثور على شظايا "جسم عسكري جوي مجهول الهوية" بالقرب من قرية زاموست، على بعد حوالي 15 كيلومترا من بيدغوشا، وفيما بعد اتضح أن الحادث وقع في ديسمبر الماضي وعلم الجيش البولندي به.

وقالت محطة راديو RMF FM إنه صاروخ جو - أرض مكتوب عليه باللغة الروسية، وربما يكون هدفا أطلقه الجيش البولندي خلال تمرين تدريبي.

وفي وقت لاحق، ذكرت نفس المحطة الإذاعية، نقلا عن نتائج الفحص، أن الصاروخ الذي تم العثور عليه هو صاروخ مجنح جوي استراتيجي روسي الصنع من طراز X-55.

وقبل أيام قليلة، اكتشف الجيش البولندي جسما مجهولا في سماء البلاد، والذي قد يكون منطادا وصل من بيلاروس، واختفى الجسم من الرادار فوق أراضي بولندا، ولم يتم العثور عليه.