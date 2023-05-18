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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طالب يشرع في قتل صديقه بالطالبية ووالد المجني عليه يصيب الجاني دفاعًا عن نجله

أرشيفيه
أرشيفيه
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أقدم طالب على الشروع في قتل صديقه بسلاح أبيض مطواة في مشاجرة نشبت بينهما وخلال ذلك تدخل والد المصاب وتعدي علي صديق نجله محدثا به إصابات بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طالبين 15 و16 سنة بسبب خلافات بينهما وأقدم خلال المشاجرة أحدهما علي قتل الآخر محدثا إصابته في الرقبة وتدخل والد المصاب ليعتدي علي المتهم بسلاح أبيض محدثا به عدة إصابات جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما تم التحفظ على والد أحدهما المتهم بإصابة الآخر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بمديرية أمن الجيزة بسبب خلافات بينهم سلاح أبيض مطواه شروع في قتل مديرية امن الجيزة نشوب مشاجرة محافظة الجيزة قسم شرطة الطالبية شرع في قتل