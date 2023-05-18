حقيقة ظهور تنين مستنسخ في الصين| الاستنساخ من الحمض النووي «المجمد».. ومدى إمكانية عودة «الماموث» المنقرض للحياة.. أغرب الحالات التي قام بها العلماء.. وموقف الشرع والقانون من إجرائها

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور والفيديوهات، يزعمون فيها نجاح الصين في استنساخ أول تنين.

تنين مستنسخ في الصين

وقالت إحدى النشطاء أن الصين نجحت في استنساخ أول تنين وذلك بعد العثور على حفرية لتنين عمرها آلاف السنين، حيث تمكن العلماء من أخذ الحمض النووي للحفرية وتم إضافته إلى الحمض النووي لزواحف أخرى مثل السحالي، ليتمكنوا من استنساخ تنين حقيقي بأنواع مختلفة، وذلك في جبل يطلق عليه "تايمو شان" في الصين.



وتابعت قائلة: «رغم مرور 10 آلاف عام على الحفرية، إلا أنهم تمكنوا من إنجاح التجربة بسبب العثور على بعض قشريات الحفرية والجلد والأظافر مجمدة، وتم اكتشاف هذه المعلومة من خلال تسريب مراسلة بين المعامل القائمة على التجربة وبين الحكومة الصينية يوضحوا فيه أن نوع من الأنواع التي تم استنساخها بدأت تصدر سم غريب، وقام بعقر أحد العلماء من العاملين على المشروع ما اضطرهم لعزله داخل غرفة منعزلة لظهور عليه أعراض غريبة».

مقطع فيديو لـ تنين مستنسخ

Kenapa di China sangat maju dalam hal Cloning dan Hybrid hewan ? Karena mereka gak suka dihalangi oleh para Agamawan . pic.twitter.com/jIYbD1Lv4H — ༺Қєη Śɑsтrσ༻ (@balaputra_deva) May 2, 2023

مقاطع فيديو مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، تفيد بنجاح استنساخ تنين في الصين داخل أحد المختبرات في بكين مطلع مايو 2023، وتداولت صور تشير إلى شكل التنين المستنسخ بناء على الحمض النووي لتنين آخر عمره 10 آلاف عام وجد مجمدًا في الجليد.

صور على الموقع الافتراضي

ونفى أحد نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الأخبار المتداول حول نجاح الصين في استنساخ أول تنين من حفريات تم العصور عليها مؤخراً، قائلاً: " لم ينجح العلماء الصينيون في استنساخ التنانين، ويبدو أن الصور قد تم إنشائها من خلال برامج النحت على الواقع الافتراضي".

حقيقة استنساخ تنين في الصين

وبعد هذا الانتشار للصور ومقاطع الفيديو، بات السؤال الأهم ما حقيقة هذا الادعاء المزعوم حول استنساخ تنين في الصين، وهل نجح العلماء الصينيون في استنساخ التنين؟، ولكن في حقيقة الأمر أنّه لم ينجح العلماء الصينيون في استنساخ التنانين، إنها واحدة من تلك المعلومات المُضللة التي تنبع من وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع «Japan Luggage Express»، فإنّه لا يوجد أي دليل موثوق على أن مختبرًا صينيًا استنسخ تنينًا، وعلى ما يبدو أنّ هذه المعلومات المضللة قد نشأت من بعض المنشورات التي تداولها بعض المستخدمين على منصة «تيك توك»، وما زاد الأمر سوءً الاستعانة بالصور التي صُنعت بواسطة الذكاء الاصطناعي AI، ولا تقدم مقاطع الفيديو أو الصور المتداولة أي دليل يدعم الادعاء بأنّ الصين استنتخت أي تنانين.



هل التنين مخلوق حقيقي؟



التنين مخلوق أسطوري يظهر في العديد من الأساطير والفولكلور في الثقافات حول العالم، ويُصوَّر عادةً على أنه مخلوق زاحف كبير له أجنحة، وأحيانًا لديه القدرة على نفث النار، وفي الثقافات الشرقية مثل الصين واليابان، غالبًا ما يتم تبجيل التنانين وينظر إليها على أنها مخلوقات خيرية أو رمزية، كما أنّها مرتبطة بالحظ السعيد والحكمة والحماية، وعادةً ما يكون للتنين الشرقي أجسام طويلة متعرجة، وغالبًا تظهر بمخالب متعددة، أو يتم تصويرها أحيانًا على أنها آلهة مائية أو الطقس.

وفي الثقافة الصينية، يحمل التنين رمزية كبيرة ويعتبر مخلوقًا أسطوريًا وليس كائنًا ملموسًا، إذ يختلف التنين الصيني تمامًا عن التصوير الغربي للتنين كمخلوقات مخيفة، ففي الصين، يتم تبجيل التنانين كمخلوقات خيرة وقوية مرتبطة بالحظ السعيد والازدهار والسلطة الإمبراطورية.

حالات استنساخ قام بها العلماء

الاستنساخ هو إنتاج مجموعة من الكائنات الحية لها نسخة طبق الأصل من المادة الوراثية والتي تحدث في الطبيعة عندما تقوم كائنات حية كالبكتريا، الحشرات أو النباتات بالتكاثر بدون تزاوج.

مفهوم الاستنساخ هو عملية تطبيق تقنية نقل نووي للخلايا الجسدية، ويُمكن تعريفه على أنه القيام بعمل نسخة جينية من تسلسل الحمض النووي أو الجينوم الكامل للكائن الحي. ويتم تطبيق تقنية النقل النووي للخلايا عن طريق نقل نواة الخلية الجسدية المراد استنساخها إلى بويضة تمت إزالة النواة منها، مع الحفاظ على بقاء الحمض النووي للميتوكوندريا في السيتوبلازم دون تغيير عليه، ثم تتم عملية معالجة البويضة عن طريق توجيه تيار كهربائي إليها لتحفيز انقسام الخلايا فيها، وعندما يتكوّن الجنين فإنه يكون مطابق وراثياً للخلايا التي تمت زراعتها.

عودة «الماموث» للحياة

فيل الماموث



بعد نحو 10 آلاف عام من انقراض فيل الماموث من على وجه الأرض، يعمل علماء على إعادة "تخليق" للكائن العملاق الذي يشبه الفيل في خلال بضع سنوات، استنادا إلى الهندسة الوراثية.

ولأكثر من عقد، جرت مناقشات بشأن تخليق ماموث وإطلاقه في القطب الشمالي، حتى أعلن باحثون يوم الاثنين عن بدء ما يمكن تحويل حلمهم إلى حقيقة، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية.

وجمعت المؤسسة المعنية بالخطوة الجريئة تمويلا يقدر بـ15 مليون دولار، من أجل "استنساخ" حيوان يشبه الماموث إلى حد كبير.

استنساخ "النعجة دوللي" كأول حيوان ثديي

النعجة دوللي



هي أول حيوان ثديي يتم استنساخه بنجاح من خلية بالغة - فى معهد روزلين فى اسكتلندا، حيث كان الاسم الرمزى فى الأصل "6LL3"، وقد سمى "الحمل" المستنسخ على اسم المغنية والممثلة دوللى بارتون.

تم أخذ الخلايا من ضرع نعجة تبلغ من العمر ست سنوات وتم تربيتها فى المختبر باستخدام إبر مجهرية، بطريقة استخدمت لأول مرة فى علاجات الخصوبة البشرية فى السبعينيات، وبعد إنتاج عدد من البويضات الطبيعية، زرعها العلماء فى نعاج بديلة، وبعد 148 يومًا، أنجبت إحداهن دوللي.

وتم الإعلان عن ولادة دوللى علنًا فى فبراير 1997، وهو ما أثار عاصفة من الجدل، فمن ناحية، جادل المؤيدون بأن تقنية الاستنساخ يمكن أن تؤدى إلى تطورات حاسمة فى الطب، مستشهدين بإنتاج حيوانات معدلة وراثيًا لتكون متبرعًا بالأعضاء للإنسان بالإضافة إلى الاستنساخ "العلاجي"، أو عملية استنساخ الأجنة من أجل جمع الخلايا الجذعية لاستخدامها فى تطوير علاجات لأمراض الأعصاب التنكسية مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض

كما نظر بعض العلماء أيضًا إلى استنساخ الحيوانات كطريقة ممكنة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، لكن من ناحية أخرى، رأى المنتقدون أن تقنية الاستنساخ الجديدة قد تكون غير آمنة وغير أخلاقية، خاصة عندما تم تطبيقها على ما اعتبره الكثيرون الخطوة المنطقية التالية: الاستنساخ البشري.

وعلى مدار حياتها القصيرة، تزاوجت دوللى مع خروف ذكر اسمه ديفيد وأنجبت فى النهاية أربعة حملان، وفى يناير 2002، تم اكتشاف أنها مصابة بالتهاب المفاصل فى رجليها الخلفيتين، وهو تشخيص أثار تساؤلات حول التشوهات الجينية التى قد تكون ناجمة عن عملية الاستنساخ.

وفاة النعجة دوللي

النعجة دوللي في متحف اسكتلندا الوطني

وبعد معاناتها من مرض رئوي تدريجي، تم الاستغناء عن دوللى فى 14 فبراير 2003، فى سن السادسة، وقد أثارت وفاتها المبكرة المزيد من الأسئلة حول سلامة الاستنساخ، سواء الحيوانية أو البشرية، أما بالنسبة لدوللي، فقد تم تحنيط الأغنام التاريخية وهي معروضة الآن فى متحف اسكتلندا الوطني فى إدنبرة.

استنساخ أول قردين في العالم

استنساخ أول قردين



أعلن علماء صينيون نجاح عملية استنساخ قردين تعد الأولى من نوعها في العالم.

وتمكن مختبر صيني، باستخدام التقنية التي أدت إلى استنساخ "النعجة دوللي"، من إنشاء زوج متطابق من قردة المكّاك (أحد أنواع قردة العالم القديم).

وقال العلماء إنهم أزالوا الحاجز الأخير أمام استنساخ البشر، وأعربوا عن أملهم في استخدام هذا الأمر لعلاج مرض ألزهايمر وباركنسون وغيرها من الأمراض.

وعند سؤال مو-مينغ بو، من فريق أبحاث شنغهاي، يوم أمس الأربعاء 24 يناير، عن إمكانية تطبيق الطريقة نفسها على الخلايا البشرية، أجاب: "نعم. قرد المكاك من الرئيسيات، والبشر من النوع نفسه، وقد تم كسر الحاجز التقني الآن".

وتجدر الإشارة إلى أن القردين، تشونغ تشونغ وهوا هوا، هما من أنواع الرئيسيات الأولى التي يتم استنساخها باستخدام تقنية الاستنساخ العلاجي (أي النقل النووي)، حيث تم أخذ الحمض النووي من خلية جنين القرد، ووُضع في بويضة مع تخصيب اصطناعي لتشكيل الجنين الآخر في أم بديلة.

استنساخ أنثى الذئب القطبي "مايا" في الصين

أنثى الذئب القطبي "مايا"



نجح باحثون في الصين باستنساخ ذئب القطب الشمالي البري، ويأملون بإمكانية استخدام التقنية الجينية المثيرة للجدل الآن للمساعدة في إنقاذ الأنواع الأخرى المعرضة للخطر.

وكشفت شركة التكنولوجيا الحيوية "Sinogene"، ومقرها بكين، الاثنين، النقاب عن أنثى الذئب المستنسخة، التي أطلق عليها العلماء اسم "مايا"، بمناسبة مرور 100 يوم على ولادتها، بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت الشركة إنّ "مايا"، عبارة عن جرو رمادي بني اللون بذيل كثيف، وحالة صحية جيدة.

وخلال مؤتمر صحفي، عُرضت مقاطع فيديو لـ"مايا" تلعب وتستريح.

وبحسب وسائل الإعلام الحكومية الصينية، قال مي جيدونغ، المدير العام لـ"Sinogene"، خلال مؤتمر صحفي: "بعد عامين من الجهود المضنية، قمنا باستنساخ ذئب القطب الشمالي بنجاح، ما يُعتبر أول حالة من نوعها في العالم".

استنساخ أبقار تنتج كميات كبيرة من الألبان



توصّل علماء صينيون لاستنساخ أبقار خارقة الإنتاج، قادرة علي إنتاج كميات كبيرة من الألبان، لتفادي أزمة نقص الحليب، حول العالم.

وبحسب ما أوضحت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، فإن علماء الأحياء أجروا لأول مرة عملية استنساخ ناجحة لأبقار خارقة.

بقرة واحدة قادرة علي إنتاج 18 طناً من الحليب سنوياً

ووفقاً لتقارير صحفية صادرة عن جامعة «نورث»، فإن الأبقار المستنسخة من سلالة «هولستين» عالية الإنتاجية، حيث أن البقرة الواحدة منها قادرة على التزويد بـ 18 طنا من الحليب سنويا.



الاستنساخ البشري



الاستنساخ، فـي حقيقته، هـو عملية تحدث عـلـى مختلف المستويات، وفي جميع الاحياء، وأول شكل للالاستنساخ، وعـلـى اصغر مستوى واكثر اهمية، وخطرا، هـو مـا يحدث عـلـى مستوى ادق واصغر مـن مستوى الخلية الانـسـانية، انّ المادة الـوراثية D.N.A هـي خيطان عظيما الطول يتلف احدهما عـلـى الاخر حلزونيا، وكل واحد منهما نسخة كاربونية طبق الاصل ولكن معاكسة أو صورة سلبية للاصل . لـقـد كـان الإستنساخ النعجة دوللي هـو الشرارة الـتـي اطلعت الجدل المحتدم ولم يزل بـعـد حـول الإستنساخ البشري، فالإستنساخ نعجة، وهي حيوان فقاري ثديي، جعل مـن موضوع الإستنساخ البـشـري امرا متوقعا ويتحدث البعض عـن امكانية حصولـه، حـتـى هـذه اللحظة لـم يولد اي مـن البـشـري عـن طريق الإستنساخ عـلـى غرار مـا حصل للنعجة دوللي.

الجدير بالذكر أن العلماء حتى الوقت الحالي استطاعوا استنساخ مجموعة كبيرة من المواد البيولوجية، بما في ذلك الجينات والخلايا والأنسجة وحتى الكائنات الحية بالكامل، مثل استنساخ الأغنام.

طرق إجراء الاستنساخ

يُمكن إجراء عملية الاستنساخ عن طريق عِدّة تقنيات، وبالتالي يُمكن تعداد طرق الاستنساخ كالتالي:

الاستنساخ عن طريق تقنية الحمض النووي المؤتلف أو الاستنساخ الجزيئي (بالإنجليزية:

تم البدء باستخدام تقنية الاستنساخ بواسطة الحمض النووي أو الاستنساخ الجزيئي في الستينات، وذلك من قبل علماء البيولوجيا الجزيئية، حيث قاموا بتكرار جين معين لإجراء دراسة عليه، وجعل الدراسة أكثر شمولية، ويُمكن القول أن هذا النوع من الاستنساخ يتم إجراءه بهدف التجارب العلمية لتوليد نسخ متعددة من حمض نووي معين لكائن حي بحيث يُنقل جزء منه إلى عنصر وراثي متماثل ذاتياً، مثل البلازميد البكتيري.



الاستنساخ العلاجي:

يتم من خلال هذا الاستنساخ معالجة الخلايا الجذعية الجنينية والتي يُمكن الحصول عليها من الأجنة البشرية بعد خمس أيام من عملية الإخصاب، حيث إنه يمكن معالجة الخلايا الجذعية لتصبح أي خلية من خلايا جسم الإنسان، مثل الخلايا العصبية أو خلايا الشبكية أو خلايا الكبد أو خلايا البنكرياس أو خلايا القلب، كما أنه يُمكن أن يتم استخدام هذه التقنية مع تقدم العلم لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض مثل سُمية الأنسجة الناتجة عن علاج السرطان، ومرض الزهايمر، ومرض الشلل الرعاشي، ومرض السكري وأمراض القلب، وشلل الأطراف.



الاستنساخ التناسلي:

يتم استخدام هذه التقنية لأغراض الإنجاب، حيث يتم نقل الجنين المستنسخ إلى رحم الأنثى، كما يُمكن القيام بعملية توأمة الجنين من خلال هذا النوع من الاستنساخ حيث يتم تحفيز الجنين لينقسم إلى نُسخ وراثية مشابهة لنفسه. سبب القيام بالاستنساخ فيما يلي بعض الأسباب التي يعتقد البعض أنها الهدف من الاستنساخ:



- الهدف من الاستنساخ



الاستنساخ لهدف طبي:

ويشمل ما يلي: استنساخ حيوانات كنماذج للمرض: حيث أن العلماء يقومون بدراسة الأمراض التي تصيب الإنسان دراسة مبدئية على الحيوانات كالفئران، إذ تم تصميم النماذج الحيوانية وراثياً لتحمل الطفرات المسببة للأمراض في جيناتها، فيكون إنشاء هذه الحيوانات المحورة جينياً عبارة عن عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب التجربة والخطأ وأجيال عِدّة من التربية، فيمكن للاستنساخ المساعدة في تقليل الوقت اللازم، كما أن النتيجة ستكون مفيدة أكثر للدراسة.



الاستنساخ لصنع الخلايا الجذعية:

حيث أنه يمكن معالجة الخلايا الجذعية لإصلاح الأعضاء والأنسجة التالفة أو المريضة في جسم الإنسان. الاستنساخ بهدف إحياء الأنواع المهددة بالانقراض أو المنقرضة: يكون هذا النوع من الاستنساخ على سبيل المثال كاستخدام العلماء للحمض النووي المحفوظ لعشرات الملايين من السنين لاستنساخ الديناصورات.



الاستنساخ بهدف إنتاج الأدوية:

حيث يتم القيام بعملية الهندسة الوراثية للحيوانات المزارع مثل الأبقار والأغنام والماعز لإنتاج أدوية أو بروتينات مفيدة في الطب.



الاستنساخ بهدف إنتاج ماشية:

وذلك عن طريق استنساخ الحيوانات الزراعية، مثل الأبقار والخنازير، والتي تتصف بانتاجها الفعال للحليب أو للحوم عالية الجودة.



الحكم الشرعي في الاستنساخ

تُعد عملية الاستنساخ مثيرة للجدل والنقاش حولها من قبل علماء الدين، والحكومات، والسياسيين وغيرهم، حيث ساعدت عملية الاستنساخ في إعطاء الأمل لعلاج أمراض خطيرة متعددة، لكن يوجد للأديان مواقف مختلفة بالنسبة لأخلاقيات الاستنساخ، أمّا في الدين الإسلامي فيوجد العديد من الآراء الفقهية حول الاستنساخ حسب نوعه إذا كان استنساخاً علاجياً أو استنساخاً إنجابياً. لكن اتفق الفقهاء على حُرمة الاستنساخ البشري وذلك لأنه يُفسح المجال لعواقب وخيمة مختلفة، بما في ذلك اضطرابات الأسرة وتفكك العلاقات الأسرية لحدوث الأمراض الجسدية والعقلية للمستنسخين، أمّا عن استنساخ البشر لإجراء البحوث الطبية الحيوية واستغلال الخلايا الجذعية من الأجنة المستنسخة لأغراض علاجية فقد يكون أمراً مقبولاً من قبل الدين الإسلامي.