بسبب 2 جرام دهب.. استعجال التحريات فى إصابة جواهرجي بيد عاطل بالصف

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بسرعة إجراء التحريات اللازمة في إصابة جواهرجي بجروح متفرقة في مشاجرة مع عاطل بسبب بيع ذهب، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب لسؤاله حول الواقعة.

وأفادت التحريات أن المتهم أقدم على الاعتداء على الجواهرجي مستخدمًا سلاح أبيض سكين، في خلاف حول بيع ٢ جرام من الذهب ملك المصاب رفض بيعها له.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جواهرجي مصاب بجروح متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل لرفض المصاب بيع 2 جرام ذهب له وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات