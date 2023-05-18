مملكة البحرين تشارك في اجتماع المراجعة الخامس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

شاركت مملكة البحرين برئاسة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين في بروكسل وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماع المراجعة الخامس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنعقد في العاصمة الهولندية لاهاي في الفترة ١٥-١٩ من شهر مايو ٢٠٢٣، وبمشاركة العميد حقوقي سمير أحمد الزياني، النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية لحظر أسلحة الدمار الشامل.

وخلال الاجتماع، أشاد وفد مملكة البحرين بجهود سعادة السيد فرناندو أرياس مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبدور الأمانة الفنية للمنظمة وكافة العاملين عليها،والتعاون المستمر والبنّاء مع مملكة البحرين ممثلة في اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل.

وتم استعراض جهود المملكة في تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيميائية عبر إنشاء لجنتها الوطنية في عام 2011، وتنظيم ورش العمل الوطنية للتعريف بفحوى الاتفاقية وأهم متطلباتها، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات والدورات التدريبية الإقليمية والدولية ذات الصلة.

كما تم التطرق إلى إصدار المملكة لقانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة حرصًا منها على استكمال التشريعات التي تحظر أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها.

وأكد وفد مملكة البحرين على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض السلمية والنافعة للإنسانية ودعم الجهود الدولية من أجل تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية.