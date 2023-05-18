إعلام أوكراني: انفجارات في خاركوف وإعلان حالة التأهب الجوي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجار في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا، وبإعلان حالة التأهب لغارة جوية في ضواحي المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وكتبت صحيفة "سوسبيلني" على قناتها في تطبيق "تلجرام": "حدث انفجار في خاركوف".

ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة التأهب لغارة جوية مقاطعة ضواحي خاركوف.

بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وتُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.