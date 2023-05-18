«بارزاني» يهنئ أردوغان بفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية التركية

هنأ رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني، الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان، على فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية التركية متمنيًا له الفوز في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان ينظر باهتمام إلى الانتخابات التركية وعبر عن ارتياحه لنجاح العملية الانتخابية وتنظيمها الجيد ومرورها بسلاسة ونسبة المشاركة العالية فيها.

وأبدى ثقته وتفاؤله بفوز الرئيس أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، ووصف فوز فخامته بالمهم والضروري لشعب تركيا وللمرحلة الحالية والمقبلة.



من جهته، عبر الرئيس رجب طيب أردوغان عن شكره وتقديره هو وحزب العدالة والتنمية اتصال رئيس إقليم كوردستان وتهنئته إياه، مؤكدًا رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان.