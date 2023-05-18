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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل يطعن جواهرجي لرفضه البيع له بالصف جنوب الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب جواهرجي بجروح متفرقة بالجسد جراء اعتداء عاطل عليه بسلاح أبيض لرفض المجني عليه بيع 2 جرام ذهب للمتهم بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جواهرجي مصاب بجروح متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل لرفض المصاب بيع 2 جرام ذهب له وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة مباحث مركز شرطة الصف نشوب مشاجرة مركز شرطة الصف مديرية أمن الجيز مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة