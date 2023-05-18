سقط سهوًا.. التصريح بدفن جثة حلاق سقط من أعلى منزله بأكتوبر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة حلاق مات إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنزلة بأكتوبر، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفه التشريحية لجثته، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكشف التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الحلاق، إصابته بكسور متعددة في سائر جسده ونزيف داخلي وخارجي إثر السقوط.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة في واقعة مصرع حلاق سقط من الطابق الخامس سطح العقار محل سكنه أن المتوفي اختل توازنه، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، بالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة حلاق في العقد الثالث من عمره وسط بركة من الدماء وبمناقشة أهلية المتوفي أفادوا بأنه أثناء تواجده بالطابق الخامس سطح العقار محل سكنه أختل توازنه وسقط مما تسبب في مصرعه ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشف أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.