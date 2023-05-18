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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس وأمريكا تبحثان سُبل تدعيم العلاقات في مختلف المجالات خاصة الأمنية

وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية التونسي كمال الفقي
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استعرض وزير الدّاخليّة التونسي كمال الفقي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكيّة بتونس جوي هود علاقات الشّراكة الوثيقة بين الجانبين وسُبُلِ تدعيمها في مُختلف مجالات التعاوُن الثّنائي لا سيّما في مجال مُقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى متابعة إنجاز المشاريع المُشتركة الجارية.
وجدّد السّفير الأمريكي تعازِيه لأهالي ضحايا العمليّة الإجراميّة التي جدّت بجزيرة جربة، وأثنى على جاهزيّة الوحدات الأمنيّة التّونسيّة في تدخّلها السّريع والناجع أثناء التصدّي لمرتكب العمليّة وحماية ضيُوف تُونس.

وزير الداخلية التونسي كمال الفقي سفير الولايات المتحدة الأمريكي ة بتونس جوي هو بحث علاقات الشراكة الو