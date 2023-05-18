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الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن على هامش القمة العربية بجدة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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اجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن، يوم الأربعاء، على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في جدة، وذلك في إطار التشاور المستمر لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطور الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران المبرم في مارس الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية بيان لها يوم الأربعاء، أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والرؤى في إطار العمل على الحفاظ على المصالح العربية المشتركة، كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار التشاور في إطار تلك الصيغة، وبما يضمن التنسيق المشترك من أجل مراعاة المصالح العليا المشتركة.

مقر وزارة الخارجية المصرية وزير الخارجية سامح شكري وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن مناقشة التطورات الإقليمية والدولية