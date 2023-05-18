اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن على هامش القمة العربية بجدة

الخميس 18/مايو/2023 - 12:52 ص

اجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن، يوم الأربعاء، على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في جدة، وذلك في إطار التشاور المستمر لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطور الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران المبرم في مارس الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية بيان لها يوم الأربعاء، أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والرؤى في إطار العمل على الحفاظ على المصالح العربية المشتركة، كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار التشاور في إطار تلك الصيغة، وبما يضمن التنسيق المشترك من أجل مراعاة المصالح العليا المشتركة.