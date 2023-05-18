النزاهة العراقية والإنتربول يبحثان مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، حيدر حنون، مع رئيس منظمة الإنتربول الدولي أحمد الريسي، سبل التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الفساد واسترداد المدانين والأموال المهربة.

وذكرت النزاهة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أمس الأربعاء أن "رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، رئيس منظمة الإنتربول الدولي اللواء أحمد ناصر الريسي؛ لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الفساد واسترداد المدانين والأموال المهربة".

وأشار إلى أن الحكومة العراقية، ركزت على مكافحة الفساد ومنع انتشاره ومعاقبة مرتكبيه واسترداد الأموال المسروقة ووضعت ذلك في أولوياتها، في ظل دعم وإسناد السلطتين التشريعية والقضائية، معربًا عن تفاؤله بمد جسور التعاون مع الأشقاء العرب؛ مما يسهم في التعاون في المجالات كافة، لا سيما في مكافحة الفساد واسترداد عوائده والمدانين به.

من جانبه، أثنى الريسي، على جهود العراق في سعيه لاجتثاث آفة الفساد من مؤسسات الدولة وإيقاع العقوبات الرادعة بحق الفاسدين، معربًا عن أمله أن يكون العراق في مصاف الدولة المتقدمة بمجال منع الفساد ومكافحته واسترداد عوائده، منوهًا بأنه لمس النوايا الصادقة الجادة من الجانب العراقي في مكافحة الفساد، داعيًا إلى يكون العراق عضوًا داخل منظمة الانتربول لما لديه من خبرات متراكمة في هذا المجال.