«المهندسين» تقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرة م. فادي ميخائيل وتوجه بسرعة إنهاء كافة مستحقاته.. ووكيل النقابة يؤكد: سنتابع التحقيقات ولن نتواني في أخذ حقوقه القانونية

شارك وفد من النقابة العامة للمهندسين برئاسة د.م حسام رزق وكيل أول النقابة وحضور م. أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة عزاء المهندس فادي نبيل ميخائيل الذي وافته المنية إثر حادث أليم أثناء تأدية عمله.

وقد أكد دكتور مهندس حسام رزق أثناء تأدية واجب العزاء للأسرة على أن النقابة سوف تقوم بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف جميع مستحقاته.

وأعرب عن أسف وحزن مجلس نقابة المهندسين لما حدث للمهندس فادي ميخائيل، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين سوف تقوم بمتابعة سير التحقيقات التي تتم الآن وحتى الوصول لحقوق المهندس فادي القانونية.

وشدد أنه سيتابع كل الترتيبات التي تمت في موقع المشروع ومتابعة التحقيق لتحديد مسؤولية جميع الأطراف بالموقع الذي شهد الحادث الأليم وكذا متابعة طلب تعويض للأسرة من الشركة المسئولة.والمطالبة بالقصاص العادل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا

وقد وافقت هيئة مكتب نقابة المهندسين علي صرف مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لأسرة المهندس الفقيد.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد صبري عن حالة الاستياء التي تسود المجتمع الهندسي بشكل عام ومجلس نقابة المهندسين بشكل خاص بسبب هذا الحادث الأليم الذي لحق بأحد أبناء نقابة المهندسين.

ونقل «صبري» خالص تعازي المجلس لأسرة المهندس الفقيد، مشددًا أن المجلس لن يترك حقه مطلقًا



ضم الوفد المشارك في واجب العزاء..

م. مايكل بدراوي أمين مساعد شعبة مدني

م. خالد توكل عضو مجلس شعبة مدني.

ومن مجلس نقابة القاهرة..

م. ماير جرجس أمين مساعد النقابة.

م. عبدالعزيز الكفراوي

عضو مجلس النقابة.