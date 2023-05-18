خاص.. برونو سافيو يطلب قيمة عقده بالكامل للرحيل عن الأهلي

عقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتفاوض معه حول طريقة فك الارتباط بينهما، وفسخ التعاقد بالتراضي.

وخرج سافيو من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر الذي طلب الاستغناء عن خدمات اللاعب في نهاية الموسم.

ولم يتلقى برونو سافيو اي عروض رسمية خلال الفترة الحالية وطلب فسخ عقده مع الأهلي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ«البوابة نيوز» إن برونو سافيو طلب الحصول على قيمة عقده كاملا خلال الموسمين المقبلين، من أجل الموافقة على فسخ التعاقد بالتراضي.

وأضاف المصدر أن الأهلي يتفاوض مع اللاعب ومنحه قيمة عقده عن الموسم الجاري فقط والرحيل دون تحمل خزينة النادي أي أعباء مالية اضافية.

وشدد المصدر على أن المهاجم البرازيلي متمسك بقيمة عقده رافضا التفاوض خاصة أنه لم يشارك في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر أن برونو سافيو يلتزم بالتواجد في تدريبات الأهلي وعدم التمرد للحفاظ على حقوقه.

يذكر أن عقد برونو سافيو ممتد مع الأهلي حتى الموسم بعد المقبل ويحصل على حوالي مليون و200 ألف دولار سنويا.