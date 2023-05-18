ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمن الجزائري يوقف المئات من الأشخاص بين مهربين ومهاجرين

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 1061 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات مختلفة بمدن البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وان قزام أوقفت 949 مهرباً، وصودر منهم 35 مركبة و282 مولداً كهربائياً و197 مطرقة ضغط و14 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب .

وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت بالسواحل الجزائرية 112 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم 20 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

الجيش الجزائري إيقاف مهربين ومهاجرين الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين وزارة الدفاع الجزائرية