أمام العدالة| محاكمة خلية إمبابة الإرهابية والحكم على أربعة متهمين بـ«خلية الزيتون» أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الخميس، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة 7 متهمين في قضية خلية إمبابة الإرهابية والحكم على أربعة متهمين بخلية الزيتون.

-انضموا لجماعة إرهابية.. الحكم على أربعة متهمين بخلية الزيتون

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد حماد حكمها على 4 متهمين بخلية الزيتون.



يصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.



ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم منها: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



- محاكمة 7 متهمين في قضية خلية إمبابة الإرهابية



تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمــد حمـاد، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية إمبابة الإرهابية.



يصدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وكانت قد قضت دائرة الإرهاب بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة علي البنك الاهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.