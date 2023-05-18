بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الأربعاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعا بنسبة 0.25 %، عند 10.777,63 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.6 % ليستقر عند 871,39 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.61 % بمجموع 804,23 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.61 % بمجموع 9.881,24 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 98 نحو مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 558 مليار درهم مغربي.