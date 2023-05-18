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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. اندلاع حريق بمقابر بورسعيد والحماية المدنية تسيطر عليه

حريق بمقابر بورسعيد
حريق بمقابر بورسعيد
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اندلع حريق بمقابر محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، والواقعة نطاق حي الزهور دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق في مقابر بورسعيد باب رقم 3 نطاق حي الزهور، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق من خلال سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى باقي المقابر، دون تلقي مستشفيات المحافظة حتى الآن أي إصابات نتاج الحريق.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات. 

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