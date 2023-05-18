أشرف نصار: فوز البنك الأهلي على الإسماعيلي خطوة مهمة للهروب من الخطر

أعرب اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته البالغة بنجاح فريقه فى تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين سجلهما كريم بامبو ومحمد هلال.

وقال «نصار»، خلال تصريحاته الإعلامية، ليلة أمس الأربعاء، إن فريق البنك الأهلي حصل على 3 نقاط مهمة في مشوار الفريق للبقاء في الدوري وهي طوق النجاة بالنسبة له، مشيرًا إلى أنها خطوة على الطريق الذى مازال طويلا.

وكشف اللواء أشرف نصار، إنه عقد جلسة سريعة مع لاعبي البنك الأهلي عقب الفوز على الإسماعيلي ليؤكد لهم ان المشوار مازال طويل مشيرا إلى أنهم كانوا على قدر المسؤولية ومطلوب منهم مواصلة المشوار حيث سيلتقى مع أسوان والداخلية وهي نفس الفرق التى تتنافس معه على البقاء.

ووجه رئيس البنك الأهلي، التحية إلى اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة اليوناني بابافسليو، مشيرًا إلى أن المنظومة كلها متميزة واللاعبين على قدر المسؤولية وتغلبوا على الإسماعيلي القادم من فوز على الزمالك نافيا ان يكون هناك لائحة خاصة.