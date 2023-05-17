مانشستر سيتي يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بالإطاحة بـ«ريال مدريد»

أطاح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الأربعاء، بنظيره ريال مدريد الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد في إياب دور نصف النهائي من البطولة.

افتتح البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب السيتي، التهديف في الدقيقة 23 من صناعة زميله البلجيكي دي بروين، ثم عزز اللاعب ذاته تقدم السماوي، بالهدف الثاني في الدقيقة 37.

وأضاف ميليتاو الهدف الثالث لصالح مان سيتي، عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 76، قبل أن يختتم جوليان ألفاريز الرباعية في الدقيقة 90+1، ليتأهل السماوي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالإطاحة ببطل النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في الحصول على اللقب بـ14 مرة.

وكانت مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، انتهت بالتعادل بهدف لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو، وسجل فينيسيوس جونيور للملكي، بينما جاء هدف السماوي بقدم كيفين دي بروين، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 5-1 لصالح مانشستر سيتي، الذي ضرب موعدًا مع إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية من كأس ذات الأذنين.