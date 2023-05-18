أحدث صور للزعيم عادل إمام من عيد ميلاده

احتفل النجم والزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده الـ ٨٣، بعد مسيرة فنية كبيرة تربع فيها على القمة.

وفى حفل بمنزل الزعيم حضرت النجمة لبلبة والتى أكدت سعادتها بمشوارها الفنى مع الزعيم، وأنه يمثل لها "توأم روحها".

ونشر الفنان خالد سرحان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة له مع الزعيم من خلال الاحتفال بعيد ميلاده، بمنزله.

وكان من ضمن الحضور أيضًا عادل سليمان مدير أعمال الزعيم، والذي تمنى له دوام الصحه والعافيه.

يذكر أن الفنان عادل إمام قدم تاريخًا فنيًا كبيرًا، على مستوى السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، وأبرز الأعمال "طيور الظلام"، "النمر والأنثى"، "شمس الزناتى"، "حسن ومرقص"، وفى المسرح "شاهد مشافش حاجه"، "الواد سيد الشغال"، "الزعيم".

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