كنيسة الشهيد مارجرجس بالأقصر تحتفل باليوبيل الفضي لرسامة القمص غبريال نسيم.. صور

أقامت إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الأربعاء، احتفالية بمناسبة اليوبيل الفضي، لمرور 25 عامًا على رسامة القمص غبريال نسيم كاهنًا على كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الحيط غرب الأقصر.

بدأ الاحتفال بتقديم التهاني لنيافة الأنيا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت، بمرور أربعين عاما على رهبنته، وثماني سنوات على سيامته أسقفا عاما لإسنا وأمنت.

كما ألقي نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت، كلمة علي الحضور، عبر فيها عن سعادته بالمشاركة مع مجمع كهنة الإيبارشية ورهبان دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات، في هذا الاحتفال، وشرح كيف أن اليوبيل هدفه تقديم الشكر لله على عمله العجيب وفيه تجديد للطاقة الروحية والتأكيد على أمانة الكاهن كوكيل لسرائر الله في خدمة الكلمة، وفي خدمة الأسرار وفي خدمة المصالحة بين الله والإنسان وفي خدمة حل مشاكل وخدمة الضعفاء والمرضي والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما شكر القمص غبريال نسيم كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الحيط، الأنبا يواقيم على محبته الفياضة ورعايته لكل الخدمات بالإيبارشية والآباء الكهنة والرهبان والجهات التنفيذية والأمنية والشعبية، الذين حضروا الحفل وكل الشعب القبطي بجميع فئاته، ذاكرًا محبته للجميع.

وبعدها بدأ شعب الكنيسة بالاحتفال لرسامة القمص غبريال نسيم، وقدم كورال الكنيسة فقرات الألحان والترانيم خلال الحفل، واختتم الحفل بتوزيع الهدايا التذكارية للآباء الكهنة والرهبان والحاضرين.

الاحتفالية (1)

الاحتفالية (2)

الاحتفالية (3)

الاحتفالية (4)

الاحتفالية (5)

الاحتفالية (6)

الاحتفالية (7)

الاحتفالية (8)

الاحتفالية (9)