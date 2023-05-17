تراجع أسعار الذهب عالميا والأونصة تسجل 1984.9 دولار

الأربعاء 17/مايو/2023 - 10:54 م

تراجعت اسعار الذهب عالميا حيث سجلت الأونصة سعر 1984.9 دولار ويعد ذلك أدنى مستوى في أكثر من شهر عند ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار واستمرار مفاوضات أزمة سقف الديون الأمريكية.

وقدمت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمًا للدولار وعوائد السندات على حساب المعدن النفيس، حيث أعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن الوفاء بالالتزامات وسداد الديون، مشيرًا إلى أن اجتماع الأمس مع كبار قادة الكونجرس كان مثمرًا.

ودشنت مصر أول صندوق استثمار في الذهب، وذلك بعد موافقتها على تأسيسه، استكمالًا لجهودها في دعم جهود الحكومة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، وفي محاولة للحدّ من الارتفاع الجنوني لأسعار المعدن الأصفر.

وتأتي الموافقة على إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، تفعيلًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، التي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023، بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن، بصفتها إحدى القيم المالية المنقولة.

ويواصل الذهب في مصر تراجعه منذ أيام بعد قرار الحكومة إعفاء الذهب الوارد من الخارج من الضريبة الجمركية.