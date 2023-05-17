دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يضرب ريال مدريد بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد، في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب السيتي، التهديف في الدقيقة 23 من صناعة زميله البلجيكي كيفين دي بروين، بعد ترجمة سيطرة مان سيتي على الكرة وأحداث اللقاء إلى هدف.

وأضاف اللاعب ذاته، الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد دقيقتين من اصطدام كرة الألماني توني كروس متوسط ميدان الريال في العارضة من تسديدة قوية.

وسيطر لاعبو السماوي على مجريات اللقاء، واستحوذ لاعبوه على الكرة، لتصبح نتيجة المباراتين حتى الآن 3-1، حيث انتهت مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل بهدف لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو، وسجل فينيسيوس جونيور للملكي، بينما جاء هدف السماوي بقدم كيفين دي بروين.