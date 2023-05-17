النيابة تطلب التحريات حول مصرع شاب سقط من علو

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع شاب إثر سقوطه من علو في محافظة الجيزة ، وقد طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بتشريح الجثة لتحديد السبب الرئيسي وراء ذلك.

يذكر أن ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، قد تلقوا إخطار من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تؤكد مصرع شاب سقط من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعى “محمد ن” وبعمل التحريات تبين أن الشاب سقط من علو، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.