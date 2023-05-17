الأردن يعلن التوصل لاتفاق بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

أعلن وزير المالية الأردني محمد العسعس، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي نجحا في التوصل لاتفاق في المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في وقتها المحدد.

وقال العسعس - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن رون فان رودن، في ختام المراجعة السادسة - إن هذه المراجعة هي ركن أساسي للتأكيد على منعة الاقتصاد الأردني وعلى ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية العالمية بثبات الاقتصاد الأردني مدعوما بإصلاحات مالية ونقدية.

وأشار العسعس إلى أن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره المالي والنقدي في أعتى الظروف العالمية تقلبًا وفي ظل صعوبات اقتصادية تواجهها دول عديدة في العالم بسبب إصلاحات قامت بها الحكومة لتعزيز استقرار ومنعة الاقتصاد.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني والمدعوم من قبل برنامج التسهيل الممتد من صندوق النقد الدولي هو برنامج أردني وضع بأيدي أردنية وإيماننا بالإصلاح الاقتصادي هو إيمان حقيقي لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني وثباته.

بدوره، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، رون فان رودن، إن الأردن تمكن من تحقيق سياسات ثابتة تتعلق بالاقتصاد الكلي، في ختام مراجعته السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.

وأضاف أن البنك المركزي الأردني نجح بسياسة ربط الدينار بالدولار الأمريكي، وتوقع رودن استمرار نمو الاقتصاد الأردني في هذا العام ليسجل 2.6%، مشيرًا إلى أن نسبة نمو تتراوح بين 2 و3% غير كاف لتحسين معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بين الشباب والنساء.