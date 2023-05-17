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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تناظر جثة طفل صدمته سيارة فى العياط وتصرح بالدفن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل لقي مصرعه مساء اليوم، جراء اصطدام سيارة مسرعة به بقرية برويش دائرة مركز شرطة العياط، وقد تبين من خلال مناظرة النيابة لجثة الطفل أنه توفي نتيجة إصابته بكسور وكدمات ونزيف داخلي نتيجة اصطدام السيارة به، وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

يذكر أن  رئيس مباحث مركز شرطة العياط، قد تلقي  إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل  نتيجة إصابته في حادث تصادم سيارة، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص وسؤال والد المتوفي أفاد بأنه أثناء بهو نجله أمام منزله بقرية برويش دائرة المركز صدمته سيارة مسرعة ولاذ قائدها بالفرار.


وبعمل التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وأمكن ضبط قائدها وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اصطدام سيارة النيابة العامة صدمته سيارة مسرعة نزيف داخلي لطفل