حبس مسجل وعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مساء اليوم، بحبس مسجل و عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجية لهم تهمة الإتجار في المواد المخدرة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين، و التحفظ علي المضبوطات التي كانت معهم وإرسالها للمعمل الكيميائى لتحليلها.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة الأمن بالجيزة مفادها قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في المواد المخدرة ومقيمين بمحافظة الجيزة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، مبلغ مالى، هاتف محمول".

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات