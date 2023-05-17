دوري أبطال أوروبا.. سيلفا يضيف الهدف الثاني للسيتي في شباك ريال مدريد

أضاف البرتغالي بيرناردو سيلفا، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في شباك ضيفه ريال مدريد الإسباني، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد، في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سيلفا، الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 23 من صناعة زميله البلجيكي كيفين دي بروين، بعد ترجمة سيطرة مان سيتي على الكرة وأحداث اللقاء إلى هدف.

وعاد بيرناردو سيلفا، مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد دقيقتين من اصطدام كرة الألماني توني كروس متوسط ميدان الريال في العارضة من تسديدة قوية.

وانتهت مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل بهدف لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو، وسجل فينيسيوس جونيور للملكي، بينما جاء هدف السماوي بقدم كيفين دي بروين.