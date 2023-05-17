بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.. "القومي للحضارة" ينظم جوالات إرشادية للمصريين مجانًا

يُنظم المتحف القومي للحضارة المصرية، غدًا الخميس، جولات إرشادية مجانية لزائريه وأصحاب الهمم من الصم والبكم من المصريين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق 18 مايو من كل عام.



وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إن الجولات سوف تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، حيث سيقوم أمناء المتحف بمصاحبة الزائرين في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، والتي تضم الكنوز الأثرية التي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، وإبراز دوره باعتباره أحد المقاصد السياحية الهامة على مستوى العالم.



كما سيقوم المتحف بالتعاون مع مبادرة بناة مصر الرقمية بإجراء تجربة حية أمام الزائرين، على الواقع المعزز لمجموعة مختاره من أبرز القطع الأثرية المعروضة يقوم بها مجموعة من طلاب مسار الفنون الرقمية بالمبادرة.



تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للمتاحف يتم بالتنسيق مع المجلس الدولي للمتاحف، ويُسلط الضوء على موضوع مختلف كل عام، يهدف إلى التأكيد على دور المتاحف، ويُطلق اليوم العالمي للمتاحف هذا العام، تحت عنوان "الاستدامة وجودة الحياة".