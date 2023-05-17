دوري أبطال أوروبا.. سيلفا يفتتح التهديف في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

افتتح البرتغالي بيرناردو سيلفا، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، التهديف لصالح فريقه في مباراته ضد ريال مدريد الإسباني، المقامة حاليًا على ملعب الاتحاد في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سيلفا، الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 23 من صناعة زميله البلجيكي كيفين دي بروين، بعد ترجمة سيطرة مان سيتي على الكرة وأحداث اللقاء إلى هدف، ليضع بيرناردو سيلفا السماوي في المقدمة.

وانتهت مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل بهدف لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو، وسجل فينيسيوس جونيور للملكي، بينما جاء هدف السماوي بقدم كيفين دي بروين.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر – روبن دياز – جون ستونز – مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندجان – كيفين دي بروين

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش

وفي الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما.