مقتل شخص جراء مشاجرة بسبب قطعة حلويات في قليوب

لقي شاب يدعى محمد. ح مقيم بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرعه على يد 4 أشخاص بسبب خلاف على قطعة جاتوه اشترتها منه طفلة، وعندما عادت لرغبتها في استرجاعها رفض؛ فأخبرت عائلتها الذين تعدوا عليه بالضرب حتى وافته المنية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة قليوب، بحدوث مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعى م. ح، صاحب محل حلويات، حيث اشترت طفلة حلويات منه وعندما عادت لاسترجاعها رفض بسبب العبث بها، وعندما أخبرت الطفلة عائلتها تعدى 4 اشخاص عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق.