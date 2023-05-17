روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان للتوقف عن تصعيد التوترات بينهما

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، أرمينيا وأذربيجان للتوقف عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بينهما.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "بعد أن استقر الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، تحث موسكو الجانبين على الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوتر".

وتابعت "للأسف، كانت هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار من الجانبين على الحدود الأرمنية الأذربيجانية يومي 11 و12 مايو".

وأكدت زاخاروفا أن الوضع استقر حاليا، داعية الجانبين الأذربيجاني والأرمني إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية وتصعيد التوتر.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موقف روسيا هو أنه ينبغي حل جميع الخلافات سياسيًا ودبلوماسيًا، مضيفة أننا "نعتزم تسهيل ذلك بكل وسيلة ممكنة بما في ذلك خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان المقرر عقده في 19 مايو في موسكو".

وتصاعدت الدعوات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة الأخيرة على طول الحدود المشتركة بعد عامين ونصف فقط من الحرب الدامية حول منطقة ناجورنو قره باغ المتنازع عليها، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الجنود الأرمن والأذريين.