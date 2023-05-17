رسميًا.. أوباما يقود الحزم للصعود للدوري السعودي بفوز مثير على الساحل

قاد النجم المصري يوسف أوباما، المحترف ضمن صفوف الحزم، فريقه للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، بعد الفوز على الساحل بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي).

وأسهم أوباما في قيادة الحزم للتأهل لدوري روشن (الدوري السعودي)، بعدما كان فريقه يحتاج إلى التعادل أو الفوز على الساحل، لكي يتأهل للدوري السعودي للمحترفين، بخطف المقعد الرابع والأخير، بعد أهلي جدة والأخدود، والرياض.

وكانت أحداث المباراة مثيرة منذ بدايتها، حيث أهدر أولا جون لاعب الحزم ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، لتتلقى شباك رفاق أوباما هدفًا عن طريق الدوسري لاعب الساحل في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أدرك لاعبو الحزم التعادل في الدقيقة 68 بواسطة نواف البشري، وتقدم الساحل مجددًا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء سددها ديموندي، قبل أن يتعادل للحزم أولا جون في الدقيقة 90+2، وقبل نهاية اللقاء بدقيقة أحرز عبدالهادي الحراجين هدف الفوز بالدقيقة 90+10، ليمنح الحزم 3 نقاط ثمينة أهدت الفريق التأهل لدوري روشن في الموسم المقبل.

وشارك أوباما في التشكيل الأساسي لفريقه، وخاض المباراة حتى الدقيقة 96، بنزول خالد البركة بدلًا منه.

وانضم يوسف أوباما لصفوف الحزم على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي الزمالك، في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة 6 أشهر، مع أحقية النادي السعودي لشراء عقده.

وبتلك النتيجة، احتل الحزم، المركز الثالث بجدول ترتيب دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي) برصيد 64 نقطة، خلف الأهلي المتصدر والأخدود الوصيف، ومتفوقًا على الرياض صاحب المركز بفارق نقطتين.