روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى الامتناع عن أي أعمال تهدف إلى تصعيد التوتر

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء بعد أن استقر الوضع على الحدود الأرمنية - الأذرية أن موسكو تحث الجانبين على الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وقالت زاخاروفا في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "للأسف كانت هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار من الجانبين على الحدود الأرمنية الأذرية يومي 11 و12 مايو"، مضيفة: "أن الوضع استقر الآن. وندعو الجانبين الأذري والأرمني إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تتسبب في تصعيد التوتر".

وأضافت المتحدثة أن موقف روسيا يتمثل في ضرورة حل جميع الخلافات على النحو السياسي والدبلوماسي، مؤكدة: "أننا نعتزم تسهيل ذلك بكل وسيلة ممكنة بما في ذلك خلال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان المقرر عقده في 19 مايو في موسكو".

كما أشارت إلى أن المفاوضات الثنائية بين موسكو ويريفان حول معاهدة السلام ستعقد بشكل منفصل.

يشار إلى أن السلطات الأرمينية حملت باكو مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.