وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه السوري والمغربي العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء في جدة، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى - خلال اللقاء الذي عُقد على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 32 - تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

وفي السياق ذاته، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حيث استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.