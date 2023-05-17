التيار الإصلاحي الحر: ضرورة مراجعة التشريعات القانونية للعاملين في شركات السياحة

قال مايكل روفائيل نائب رئيس حزب مصر القومي وممثل التيار الإصلاحي الحر في الحوار الوطني، إن هناك بعض المشكلات الخاصة بالاستثمار السياحي، السلوكيات المتعلقة الخاصة بالأمن والسلامة، موضحا أنها جزئية مهمة خاصة بالسلوكيات تجاه السائح منذ أن يصل مصر ويحصل على وسيلة التنقل الخاصة به، وتمثل هذه السلوكيات مشكلة كبيرة في قطاع الاستثمار السياحي.

وأضاف نائب رئيس حزب مصر القومي، أن ثاني المشكلات متعلقة بأوضاع العاملين في القطاع السياحي وهو العمود الفقرى للسياحة، لافتا إلى أن العاملين مهدر حقوقهم ويعانون من بعض المشكلات مثل التأمينات والمعاشات وبالتالي حقوقهم أصبحت مهدرة.

وأوضح مايكل روفائيل، أن ثالث تلك المشكلات متعلقة بانتقاء المرشدين السياحيين في التعامل مع السياح، مؤكدا ضرورة مراجعة التشريعات القانونية للعاملين في شركات السياحة وأوضاع الشركات السياحة أن جميعها تحتاج لتعديلات، ومراجعة القرارات الوزارية والإدارية التي تحجب الاستثمار السياحي، لافتا إلى أن الاستثمار السياحى لا يقوم ولا ينهض إلا إذا استقامت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.