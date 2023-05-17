ننشر نتائج بعثة المصارعة بالبطولة الأفريقية بتونس مع نهاية منافسات اليوم

حققت البعثة المصرية للمصارعة نتائج مميزة مع ختام فاعليات اليوم الاربعاء في البطولة الأفريقية المقامة حالياً بتونس.

وجاءت نتائج منتخب المصارعة النسائية تحت 20 سنة والتى شاركت في 8 أوزان على النحو التالي:

وفاز الروباعي لوجي وليد عطيه وزن 57 كجم ومني الله عثمان 68 كجم

وفرح على حمادة 59 كجم

وهبه صبرى أحمد 72 كجم بالميدالية الذهبية

بينما حققت كل من غرام محمود عطيه وزن 62 كجم وموده بدوى حامد 65 وملك اسامه 50 الميدالية الفضية.

وحصدت صباح عيد جمعه وزن 55 كجم الميدالية البرونزية

وفاز الثنائي مجدي عادل وكريم عادل لاعبا منتخب الشباب تحت 20 سنة في بميداليتين ذهبيتين.

من جانبه أشاد الكابتن سيد جمعة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة بنتائج البعثة المصرية في البطولة الأفريقية واضاف جمعة قائلا المستوى الذي ظهر به منتخب المصارعة في جميع الاعمار مشرف كما أن هناك حالة من التركيز والإلتزام لدي الجميع هنا في تونس.

وكشف عضو إتحاد المصارعة ان بعثة مصر مكونة من منتخب الشباب والكبار والسيدات وسافرت على ثلاثة أفواج والجميع في حالة تركيز لتحقيق أكبر عدد من الميداليات والفوز بلقب البطولة الأفريقية.

على الجانب الآخر غادرت بعثة المصارعة الرومانية والنسائية للكبار مطار القاهرة الدولي صباح اليوم متوجهة إلى تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية ويرأس البعثة اللواء عصام نوار.

وفتح الدكتور محمود السيد سكرتير عام الاتحاد خط اتصال مباشر مع البعثة المصرية بتونس للاطمئنان على حالة الجميع وأشاد بالأداء الجيد للاعبين ونتائجهم المميزة في الأدوار الأولى للبطولة.

وأكد السيد خلال تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” أن منتخب مصر للشباب والرجال والسيدات يملك العديد من المواهب ولديه القدرة على المنافسة والفوز بلقب البطولة الأفريقية.

وأشاد بدور ودعم الدولة متمثلة في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يدعم جميع الألعاب وفي مقدمتها المصارعة.

واختتم السيد أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل ليل نهار من أجل عودة المصارعة للمنافسة الحقيقية على أكثر من ميدالية خلال دورة الألعاب الأولمبية المُقبلة بباريس.