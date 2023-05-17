محافظ دمياط تناقش ملف التصالح في مخالفات البناء

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف الخاص بملف التصالح فى مخالفات البناء، والذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و أعضاء اللجان الفنية ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية .

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات المتخذة من قبل اللجان الفنية والوحدات المحلية لاستيفاء المستندات المطلوبة لإصدار النماذج ، كما تم أيضًا استعراض عدد نماذج قرارات التصالح " نموذج ١٠" المعتمدة خلال الفترة الماضية .

فيما وقد بحثت " المحافظ " المعوقات التى تواجه الوحدات المحلية واللجان والأمانات الفنية خلال أعمال البت فى الطلبات ، وذلك لوضع آلية محددة لتذليلها واستكمال جميع المحاور المُتعلقة بالملف ، موجهة تعليماتها بالتواصل مع المواطنين لسداد المستندات و الرسوم المتبقية لانهاء الملف.

وأكدت "محافظ دمياط " على ضرورة تكاتف الجهود و التنسيق بين النقابة والوحدات المحلية لاستيفاء جميع المستندات و الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالملف ، وفقا لأحكام القانون ، لتقنين أوضاع مخالفات البناء ، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف الخاص بالملف بشكل دورى .

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ٢١٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الاولى من الموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بمساحة اجمالية ٧٢ فدان و ٤قيراط و ٢٦٤٠٢ م٢ ،مشيرة إلى أنه خلال اليوم تم إزالة حالة تابعة لولاية الثروة السمكية بمركز دمياط على مساحة ١٤فدان و١٠ قيراط و ٣سهم .

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات فى المهد ،والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أية محاولات أخرى للتعدى عليها، كما لفتت إلى العمل وفقًا لخطة محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة بمراحلها الثلاث وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.