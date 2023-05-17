"إنها مسألة كرامة" يرفع لافتة كامل العدد بمسرح قصر ثقافة ببا

شهد مسرح قصر ثقافة ببا ببني سويف، العرض المسرحي "إنها مسألة كرامة" لفرقة ببا المسرحية، في أول العروض المسرحية بالقصر وسط حضور جماهيري كبير، وذلك بعد افتتاحه في أبريل الماضي، استمرارا لفعاليات العروض المسرحية بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويستمر العرض حتى الجمعة المقبل 19 مايو الجاري.

العرض للكاتب الفرنسي إرمان سالاكرو عن مسرحية "ليالي الغضب"، إعداد وإخراج أحمد عادل القضابي، أشعار محمد زناتي، موسيقى وألحان محمد عزت، سينوغرافيا مصطفى صبرة، وبطولة رجب عبد النبي، شريف شجاع، رمزي وديع، مينا جمال، مهرائيل عزت.

تدور أحداث العرض حول الشاب الفلسطيني جمال وزوجته ليلى وصديقيه بكر ورمزي وزوجته بسمة، ورفضهم القاطع للتعايش مع الكيان الإسرائيلي حيث يقوم جمال بعمليات فدائية ويتم إصابته ويختبئ عند صديقه رمزي ويزرع الكيان الإسرائيلي لهم أبو داوود جاسوسا عليهم ويتم القبض عليهم وسجنهم وتعذيبهم حتى يفقد جمال بصره، ويعتمد المخرج في تناوله للنص على نظرية الفلاش باك، حيث يبدأ العرض من داخل السجون الإسرائيلية.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

يشار إلى أن قصر ثقافة ببا افتتحت أعمال تطويره بعد تجديده ورفع كفاءته، ويتكون من ثلاثة أجزاء هي الأرضي والمسرح والموقع العام، ويضم قاعات أنشطة متعددة، ومسرح على مساحة 800 متر يسع 300 فرد، تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت والضوء، ليعود القصر من جديد منارة إشعاع ثقافي لأبناء ببا ومحافظة بني سويف، في سياق خطة تطوير شاملة تنفذها هيئة قصور الثقافة.