أقدم شاب بمحافظة بورسعيد، على محاولة الانتحار، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رسالة كتبها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جاء نصها:"وصيتي لأمي أنها تسامحني .. لا اله إلا الله محمد رسول الله".

وصيته الأخيرة لوالدته..إنقاذ شاب حاول الانتحار بعد رسالة على الفيسبوك في بورسعيد





استقبل مستشفى السلام بورسعيد الشاب "ع.ح.ع" 37 عامًا، بادعاء محاولة انتحار عن طريق تناول أقراص غير معلومة حتى الآن، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.