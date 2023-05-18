السينما العربية تناصر القضية الفلسطينية على استحياء.. «الناصر صلاح الدين» كشف المغامرة الصليبية الزائفة حول الحلم الكاذب

تظل القضية الفلسطينية هى الطرف الأصعب بالمعادلة السياسية فى العصر الحديث، والشغل الشاغل لكل قلوب وعقول العرب، ويظل الشعب الفلسطينى وما يعانيه من احتلال صهيوني هو محور وجدان الشعوب العربية، والسينما بطبيعة الحال ناقلة لنبض الشارع طوال الوقت.. ويعتبر الفن برسالته شريكا فاعلا فى كل الأحداث بكل تفاصيلها، وتم تناول القضية الفلسطينية فى السينما المصرية والعربية بالكثير من الأعمال السينمائية..

وترصد «البوابة» فى التقرير التالي أبرز الأعمال التي ناقشت ودعمت القضية الفلسطينية فى السينما العربية.

"باب الشمس"

فيلم عربى مشترك إنتاج عام ٢٠٠٤، تدور أحداثه حول خليل الذى يقص للمناضل الفلسطيني يونس الراقد فى غيبوبته قصة حبه التى جمعته منذ الصبا بابنة قريته بالخليل نهيلة، من قبل الاجتياح الإسرائيلى والتى استمرت بعده، حيث كان طوال فترة الخمسينيات والستينيات يتسلل خلسة من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته فى مغارة "باب الشمس"، ويعود لينضم إلى زملائه فى تنظيم المقاومة، ويتابع الحكى وذكرياته فى تجربته مع المقاومة الفلسطينية، والتحولات الكثيرة التى مر بها فى تلك المحطات المهمة.

الفيلم بطولة حلا عمران، باسل الخياط، كندا حنا، باسم السمرة، ماهر عصام والإخراج يسرى نصرالله.

"بركان الغضب"

فيلم مصري إنتاج عام ٢٠٠٢، تدور أحداثه حول خالد الفدائي الفلسطيني الذى يحاول طوال الوقت حل القضية الفلسطينية حلا جذريا، يسافر إلى مصر لعقد صفقة سلاح، ولكن يتعرض خلال رحلته لكثير من الصعاب، وينجح فى أن يتخطاها، والفيلم إسقاط لتوحيد صفوف العرب لحل القضية الفلسطينية.

الفيلم بطولة تامر هجرس، فرح، أحمد فؤاد سليم، جيهان قمري، مجدى فكرى، طارق النهري، غسان مطر، والإخراج مازن الجبلى.

"ناجي العلي"

فيلم مصري من إنتاج عام ١٩٩٢، يقدم سردًا لقصة حياة رسام الكاريكاتير الفلسطينى ناجى العلى الذى تم اغتياله على أيدي الاحتلال، ويبرز الفيلم محطات حياة الراحل وكل مواقفه فى مقاومة الاحتلال الصهيوني، وأظهر الفيلم أيضا كل ما مر به من سفره إلى لبنان ثم الكويت ثم العودة للبنان أثناء الحرب الأهلية هناك.

الفيلم بطولة نور الشريف، محمود الجندي، ليلى جبر، أحمد الزين، تأليف بشير الديك والإخراج عاطف الطيب.

الناصر صلاح الدين، فيلم مصري إنتاج عام ١٩٦، يعتبر أحد أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وضم كوكبة من أهم وأفضل نجوم الفن المصرى آنذاك، وقدم سرد تفصيلى للصراع على بيت المقدس من العدوان الجائر منذ بدايات التاريخ الطامع لها، من الحملات الصليبية، وتصدى القائد صلاح الدين الأيوبى للحملات الصليبية وتوجه لحماية بيت المقدس، وينتصر فى معركة حطين ويستطيع تحرير بيت المقدس.

وتستمر الحروب مرة أخرى بعد حملات أوروبية من ريتشارد قلب الأسد وفيليب أغسطس ولكن يتصدى لهم مرة أخرى صلاح الدين، حتى يكتشف ريتشارد أنه تعرض للخيانة من قبل آرثر، مما يضطره لتوقيع معاهدة "الرملة" ويعود إلى بلاده لتظل الجملة الأشهر "كل حلفائك باعوك يا ريتشارد" عالقة فى الأذهان حتى وقتنا الحاضر، ومن أبرز الجمل أيضًا" "ريتشارد أنت تغامر حول حلم كاذب، انت تريد الحرب وليكن ما تريد ولكن أحذرك لن تكسبها" وهى الجملة التى قالها صلاح الدين لريتشارد قلب الأسد.

يحتل الفيلم المرتبة الحادية عشرة فى قائمة أفضل ١٠٠ فيلم فى تاريخ السينما المصرية، وتم ترشيح الفيلم لمهرجان موسكو السينمائى الدولي.

الفيلم بطولة أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، محمود المليجي، حمدى غيث، ليلى فوزى، نادية لطفى، ليلى طاهر، عمر الحريري، حسين رياض والإخراج يوسف شاهين.

"أرض السلام"

فيلم مصرى إنتاج عام ١٩٥٧، تدور أحداثه حول شخصية فدائى مصرى يدعى أحمد، يسافر هو وزملاؤه الفدائيين لإجراء عمليات فدائية لمقاومة المحتل الصهيونى الذى نهب أرض فلسطين.

وقام قائد الفدائيين بتكليف أحمد بقيادة اثنين من الفدائيين، لنسف مستودعات البنزين الإسرائيلية، التى تمد الطائرات المهاجمة بالبنزين، وأرسلهم بكمية من الديناميت اللازم لعملية النسف، وكذلك بالأسلحة الشخصية، وقد حذرهم من التعرض لقوات العدو فى الطريق، حتى لا يطاردهم وتفشل مهمتهم، ولكن شاءت الظروف أن يراهم العدو، ويشتبكون معه حتى يستشهد اثنان، ويصاب أحمد برصاصة فى كتفه، ولكنه يحاول الصمود ويتمكن من الهرب، حتى وصل لقلعة قديمة، اتخذها بعض الفلسطينيين الذين نجوا من مذبحة دير ياسين، مأوى لهم بزعامة الشيخ مازن الذى ذبحت زوجته وأبناؤه أمام عينيه، ولم يتبق له سوى ابنته سلمى، وسقط أحمد أمام القلعة حتى رآه البعض وتم نقله إلى المنزل، وقامت الخالة رقية باستخراج الرصاصة لخبرتها فى تلك الحالات، وأصيب أحمد بالحمى، وتولت سلمى رعايته حتى استرد وعيه، وتصاعدت الأحداث بين أحمد وسلمى وحدثت بينهما قصة حب وظلت المقاومة مستمرة.

يقدم الفيلم واحدة من أهم القصص التى ناصرت القضية الفلسطينية فنيا، الفيلم بطولة عمر الشريف، فاتن حمامة، عبدالوارث عصر، عبدالسلام النابلسى، فايدة كامل، والإخراج كمال الشيخ.

"أرض الأبطال"

فيلم مصرى إنتاج عام ١٩٥٣، تدور أحداثه حول حرب فلسطين ١٩٤٨، يبدأ الكاتب سرد الأحداث من صدمة شاب قرر والده الثرى أن يتزوج الفتاة التى يحبها الابن، فيقرر أن يتطوع فى الجيش ويشارك فى الحرب، وفى مدينة غزة يلتقى بفتاةٍ فلسطينية، وتنشأ بينهما قصة حب ويقرران الزواج، فيقوم الأب بتوريد أسلحة فاسدة إلى الجيش، تكون سببًا فى فقدان الابن لبصره فى خلال إحدى العمليات، بإسقاط من المخرج على بعض السلوكيات التى تحدث وينتج عنها شق الصف والوحدة العربية.

الفيلم بطولة جمال فارس، كوكا، قمر، لولا صدقي، عزيزة حلمى والإخراج نيازى مصطفى.

"الله معنا"

فيلم مصري إنتاج عام ١٩٥٥، تدور أحداثه حول استعداد الجيش المصرى لدخول فلسطين ومحاربة الكيان الصهيوني، وينضم إلى الجيش الكثير من بينهم بطل الفيلم "النقيب أحمد"، والذى حاول عمه الثرى مساعدته فى عدم الالتحاق بالجيش، ولكنه رفض وانضم، وأثناء الحرب يكتشف الجنود والضباط أن الأسلحة كانت فاسدة، فيبتر ذراع أحمد، ويحمل على عاتقه هو ومجموعة من الضباط كشف المتورطين فى استقدام تلك الأسلحة الفاسدة، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي.

الفيلم بطولة عماد حمدى، فاتن حمامة، محمود المليجى، ماجده، حسين رياض والإخراج أحمد بدرخان.

فتاة من فلسطين

فيلم مصرى إنتاج عام ١٩٤٨، ومن بدايات الأعمال الفنية التى قدمت القضية الفلسطينية.

تدور أحداثه حول ضابط طيار مصرى يقدم بطولات أثناء الدفاع عن الأرض الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، وأثناء إحدى الغارات الجوية تسقط طائرته فى قرية فلسطينية، فتظهر له سلمى الفتاة الفلسطينية لتجده مصابًا فى قدمه، فتستضيفه فى منزلها وتقوم له بالإسعافات، ثم يكتشف أن منزل سلمى مركزًا لسلاح الفدائيين، فيزيد إعجاب الطيار المصرى بالفتاة سلمى وشجاعتها، ومن نسيج قصة الحب قدم الفيلم ملحمة فنية عن القضية الفلسطينية والبطولات ضد الكيان الصهيونى المحتل.

الفيلم بطولة محمود ذو الفقار، سعاد محمد، حسن فايق، زينب صدقى، صلاح نظمى، وفاء عادل والإخراج محمود ذو الفقار.

"عيون الحرامية"

فيلم فلسطينى إنتاج عام ٢٠١٤، تدور أحداثه حول تعرض الشاب طارق للقصف من الاحتلال الإسرائيلي، فيقوم بعملية فدائية فى منطقة "وادى الحرامية"، يتم بسببها سجن لمدة ١٠ أعوام فى سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبعد خروجه كانت توفت زوجته وتم احتساب ابنته فى قائمة المفقودين، ويقرر البحث عن ابنته وتتصاعد الأحداث بشكل درامى.

الفيلم بطولة خالد أبوالنجا، سعاد ماسى، نسرين فاعور، ميساء عبدالهادى، عرين عمرى، سهيل حداد، والإخراج نجوى نجار.

"الجنة الآن"

فيلم فلسطينى إنتاج عام ٢٠٠٥، تدور أحداثه حول اثنين من الشباب الفلسطينى تربطهم صداقة من الطفولة، يقومون بالتخطيط للقيام بعملية فدائية فى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وتم التنسيق مع إحدى المنظمات الفلسطينية، وتتصاعد الأحداث بشكل درامى.

حصل الفيلم على العديد من الجوائز أهمها جائزة مهرجان برلين للسينما العالمية، وجائزة الفيلم الأوروبى عام ٢٠٠٥، وجائزة العجل الذهبى من هولندا عام ٢٠٠٥، وجائزة الجولدن جلوب، وجائزة مهرجان دوربان للسينما العالمية فى جنوب أفريقيا.

الفيلم بطولة على سليمان، محمد بوسطمى، لبنى إزبال، هيام عباس، نور عبدالهادى، لطف نويصر والإخراج هانى أبو أسعد.