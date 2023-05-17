دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، ريال مدريد على ملعب الاتحاد، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل جوارديولا، المباراة بالقوة الضاربة من أجل حجز مقعد بنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل إنتر ميلان، أمس الثلاثاء، إلى النهائي بتخطيه جاره ميلان في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0.

ويقود النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم السيتي أمام الريال، ويعاونه بيرناردو سيلفا وكيفين دي بروين وجاك جريليش.

انتهت مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل بهدف لمثله على ملعب سانتياجو برنابيو، وسجل فينيسيوس جونيور للملكي، بينما جاء هدف السماوي بقدم دي بروين.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر – روبن دياز – جون ستونز – مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندجان – كيفين دي بروين

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.