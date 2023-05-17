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الأربعاء 17 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنه.. لا شبهة جنائية في وفاة حلاق سقط من الطابق الخامس بأكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة في واقعة مصرع حلاق سقط من الطابق الخامس سطح العقار محل سكنه أن المتوفي أختل توازنه ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، بالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة حلاق في العقد الثالث من عمره وسط بركة من الدماء وبمناقشة أهلية المتوفي أفادوا بأنه أثناء تواجده بالطابق الخامس سطح العقار محل سكنه أختل توازنه وسقط مما تسبب في مصرعه ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التحريات الأولية العثور على جثة بمديرية أمن الجيزة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر