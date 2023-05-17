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الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

«المركزي» يعين «باركليز» مستشار مالي دولي للتخارج من مساهمته في «المصرف المتحد»

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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أعلن البنك المركزي عن تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المحلي المالي سي اي كابيتال.

جاء ذلك لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

وأوضح أن ذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، في ضوء إعلان الحكومة المصرية عن برنامجها الطموح للطروحات.

وذلك بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.

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