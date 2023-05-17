مصرع سيدة وإصابة حفيدها نتيجة احتراق منزلهم بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها نتيجة تعرضها لاختناق بعد نشوب حريق بمنزلها بمساكن مشعل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وإصابة حفيدها، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق بالشقة و إخماده، و أخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا، من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بمصرع سيدة وإصابة حفيدها نتيجة اشتعال النيران بمنزلهم بمنكقة مشغل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة إلي مستشفي المنصورة الدولي، و ايداعها بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، ونقل حفيدها لإسعافه.

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث وقوات الحماية المدنية، وتبين مصرع سيدة نتيجة احتراق منزلها، وتدعي "سناء عبدالله الرفاعي سعيد"، 78 عامًا، وإصابة حفيدها.

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعافهم، و قامت قوات الحماية المدنية بإخماد الحريق والسيطرة عليه.

جرى نقل الجثة إلي مستشفي المنصورة الدولي، وإيداعها بالمشرحة، ونقل المصاب إلي العناية المركزة لإسعافه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.