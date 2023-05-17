خد الرخص وطلب 1000 جنيه.. القبض على ضابط الشرطة المزيف بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بانتحال صفة ضابط شرطة وحاول سرقة مبلغ مالي من طالب بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

تلقي الرائد فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من طالب يفيد بقيام أحد الأشخاص باستيقافه حال سيره بسيارته بدائرة القسم، وحصل علي رخصة القيادة بعد ادعائه كونه ضابط شرطة وطلب مبلغ مالى 1000 مقابل إعادة الرخصة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بمنطقة ابني بيتك، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته "سلاح ناري، مبلغ مالي 5 آلاف جنيه" وتم اقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.