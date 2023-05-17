إيطاليا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات شمال البلاد إلى 8 قتلى

أعلن حاكم مقاطعة "إميليا رومانيا" في إيطاليا، ستيفانو بوناتشيني، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التى اجتاحت منطقتى "إميليا رومانيا وماركي" الإيطاليتين، إلى 8 قتلى بالإضافة إلى عدد من الأشخاص المفقودين أيضا.

وأعرب بوناتشيني وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انسا) الإيطالية، عن تعازيه لضحايا الطقس القاسي وعائلاتهم وقارن الكارثة بزلزال عام 2012 الذي أودى بحياة 27 شخصا وأحدث دمارا هائلا هناك.

وقال بوناتشيني في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية الايطالي ماتيو بينتيدوسي ومسؤولين آخرين "لا أتردد في القول إننا نواجه زلزالا آخر".

وأكد عمله عن كثب مع الحكومة المركزية لمعالجة حالة الطوارئ، مضيفًا أنه أطلع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني المتواجدة حاليا في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع وكذلك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وأضاف حاكم مقاطعة "إميليا رومانيا" الإيطالية أنه تم إجلاء العديد من الأشخاص من منازلهم، بما في ذلك 3000 في بولونيا و5000 في فاينزا و5000 في مقاطعة رافينا، مضيفًا أن الأرقام متجهة إلى الزيادة.

من جانبه، صرح وزير الحماية المدنية الايطالي نيلو موسوميسي، بأن نحو 50 ألف شخص بدون كهرباء ولا توجد خدمة لـ 100 ألف مستخدم للهاتف المحمول و10 آلاف عميل للهاتف الثابت.

وقال موسوميسي إن حركة السكك الحديدية الإقليمية متوقفة في إميليا رومانيا، بينما تستمر حركة القطارات الوطنية عالية السرعة في العمل، مضيفا أن العلماء اسندوا الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والعواصف الشديدة والفيضانات والجفاف أصبحت أكثر تواترًا وشدة بسبب تغير المناخ الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية.