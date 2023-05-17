رجال الأعمال: قرارات الأعلى للاستثمار تعالج جميع التحديات الاقتصادية

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار جاذبة للاستثمار الأجنبي وعلاج لجميع التحديات الاقتصادية الحالية خاصة وأنها تتعلق بسرعة تأسيس الشركات وتخصيص الاراضي وفض المنازعات، مؤكدا أن سرعة تأسيس الشركات كانت تمثل أحد المشاكل الطاردة للاستثمار المباشر.

وأضاف “المنزلاوي” كما أن الرخصة الذهبية تسهل وتيسر الحصول علي كافة التراخيص في مدة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى ضرورة وجود معلومات مدققة عن احتياجات البلد للاستثمار حتي يمكن الوصول زيادة حجم الاستثمارات المباشرة من 25% الي 30 % سنويًا.

وأكد أن هذه القرارات وترأس رئيس الجمهورية للمجلس رسالة هامة لرؤوس الأموال الأجنبية والقطاع الخاص المصري تعكس أن الاستثمار في مصر يحظى بأولوية القيادة السياسية وأن جميع مشاكل المستثمرين وضعنا ايدينا عليها.

ولفت إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أهم الأفكار التي طرحتها جمعية رجال الاعمال المصريين علي مجلس الوزراء لأهمية وجود رأس الدولة علي ملف الاستثمار.

وقال الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، الاستثمار يعني اقتصاد قوي وزيادة في حجم الانتاج وهو ما يقضي على جميع المشاكل التي تواجهها الدولة حاليا ويحقق مستهدفات القيادة السياسية من زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وتشغيل الشباب وبالتالي خفض معدلات البطالة.